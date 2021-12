W Żarach można już oglądać najlepsze prace XXXI Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej. Niesamowite zdjęcia!

Jury w składzie:

dr Adam Sobota - przewodniczący jury, historyk sztuki, Wrocław

Małgorzata Dołowska

- prezes Fotoklubu RP, zdfp, Warszawa

dr Marek Lalko - adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, fotograf, Zielona Góra,

Zbigniew Pietraszkiewicz - artysta FIAP, inicjator Krajowego Salonu Fotografii w Żarach, Zielona Góra

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP zdobył Bogusz Jan Szulc – Śmigiel za 3 prace pt.: „Night in white satin no. 2”, „Incarnation”, „bez tytułu – Portret Kamili Kamińskiej”

I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP trafiło do Marka Czarneckiego - Mogilno za zestaw 8 prac pt.: „Allegorie”

II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP-Jakub Sosnowski – Łódź za 8 prac pt.: „Blue” 1/4, 2/4, 3/4, 4/4; „Trujące kwiaty”, „Żółtocień”, „Słoneczniki”, „Zielona toń”

III nagroda – 600 zł- Piotr Bernat – Krosno Odrzańskie za 3 prace pt.: „Jestem spokojny” 2/1, 2/3, „Jestem niespokojny”

Trzy wyróżnienia po 200 zł: