W Żarach nie będzie miejskiego Sylwestra. Mieszkańcy nie zgodzili się także na pokaz sztucznych ogni

Nie chcą, żeby cierpiały zwierzęta i chorzy

Mieszkańcy nie zgadzają się na hucznego Sylwestra głównie z powodu zwierząt cierpiących w czasie podobnych pokazów. Wrażliwe na wystrzały są też m.in. autystyczne dzieci, osoby starsze czy schorowane. Miasto namawia do tego by zrezygnować z indywidualnego używania fajerwerków. Zachęca też do wsparcia Stowarzyszenia APORT, które od lat współpracuje z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

ŻARSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "APORT"

nr konta do dobrowolnych wpłat na zwierzaki:

11203000451110000002855490