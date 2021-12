W Żarach też morsują! Niedawno powstała grupa "Morsy Żary", która zaprasza wszystkich chętnych do wspólnych lodowatych kąpieli

-Nasza grupa powstała spontanicznie. Do tej pory osoby lubiące morsować robiły to w mniejszych grupkach albo w pojedynkę. W Żaganiu i Nowogrodzie są prężnie działające grupy, a w Żarach nie było. Teraz stworzyliśmy miejsce, w którym możemy się spotkać-mówi Ernest Sałandziak, który założył na FB grupę "Morsy Żary".

LINK DO GRUPY NA FB

Okazało się, że w Żarach osób kochających się pluskać w zimnej wodzie jest całkiem sporo.

Na pierwszym spotkaniu na kunickim "Morskim Oku" były 3 osoby, tydzień później już 14, a w tym momencie na Facebooku dołączyło już ponad 35 osób i w bardzo szybkim tempie ta liczba ciągle rośnie.

-Każdy może do nas dołączyć, stworzyć wydarzenie, zaproponować dzień i godzinę. Mam nadzieję, że nasze weekendowe wspólne kąpiele staną się tradycją, a część osób umawia się również w tygodniu. Planujemy spotkania wieczorne przy ognisku i pochodniach, wspólne wyjazdy nad Kwisę, lokalne kultowe miejsce, jak i do mekki morsów, czyli do miejscowości Przesieka koło Jeleniej Góry, aby popływać przy górskim wodospadzie-deklaruje Ernest Sałandziak.