W Żarach zamontowano nowe parkometry. Niestety nie można płacić za postój kartą płatniczą ani w aplikacji

Każdy kto próbował zaparkować samochód w strefie płatnego parkowania w centrum Żar wie, jaki może być z tym kłopot. W Żarach w parkometrach można płacić tylko gotówką (bilonem), nie ma niestety możliwości zapłacenia kartą płatniczą, co w dzisiejszych czasach jest uciążliwe. Gdy okoliczne sklepy odmówią nam rozmienienia pieniędzy, możemy mieć kłopot ze strażą miejską, która wlepi nam niechybnie mandat.

Na pewno rozwiązaniem byłaby możliwość zapłaty za postój kartą płatniczą albo skorzystanie z aplikacji.

Niestety w Żarach jest to na razie niemożliwe, bo pomimo wymiany parkometrów na nowe możemy w nich płacić tylko bilonem.

Jak poinformowała nas sekretarz miasta Olga Boryń, nowe urządzenia kosztowały 157.710,60 zł.

Podobno zakupione parkometry są technicznie przygotowane do zamontowania w nich czytników kart płatniczych, ale uruchomienie tej usługi stanowi oddzielną procedurę, która jest w toku postepowania. Niestety brak jest informacji kiedy to nastąpi i czy w ogóle. Urząd nie poinformował dlaczego nie ma możliwości płacenia za parkowanie w aplikacji, jak to ma miejsce w wielu miejscowościach w Polsce.