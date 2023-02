Walentynki w Żarach. Gdzie 14 lutego można zabrać ukochaną osobę? Restauracje szykują specjalne menu, a co grają w kinie?

Walentynki, czyli święto zakochanych obchodzimy 14 lutego. W 2023 roku ten dzień przypada we wtorek. I choć wciąż jest wielu przeciwników celebracji tego święta, uważając, że to amerykańskie wymysły, dzień świętego Walentego na dobre wpisał się w polski kalendarz. Dla tych, którzy są z z Żar, lub okolic, i świętują walentynki sprawdziliśmy, gdzie w tym dniu warto się wybrać.

Tradycyjne kino dla zakochanych

We wtorek w kinie Pionier w Żarach można obejrzeć dwa filmy. O godzinie 16.00 oraz 18.15 najnowsza produkcja twórcóe "365 dni", czyli "Heaven in Hell". To historia romansu dojrzałej pani sędzi, z młodszym mężczyzną o wyjątkowo egzotycznej urodzie.

Zwiastun filmu