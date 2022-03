Weekend w Żarach. Zobacz, co będzie się działo w mieście i okolicy od piątku do niedzieli 11 - 13 marca

W piątek 11 marca w Straszowie fundacja Bliżej Kobiet organizuje ognisko. Początek o 18.00, lokalizacja - wieża w Straszowie. Bilet wstępu: artykuły higieniczne dla kobiet z Ukrainy (szampony, żele pod prysznic, mydło, dezodoranty, szczotki do włosów, pasty i szczoteczki do zębów, tampony, podpaski, balsamy do ciała i rąk).

