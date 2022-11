Węgiel w Żarach będą sprzedawać już niedługo. Podpisano umowę na jego dystrybucję. Mieszkańcy potrzebują w sumie 237 ton

Miasto podpisało już umowę ze spółką Węglokoks na preferencyjny zakup węgla przez mieszkańców. Jak poinformowała Krystyna Kozłowska, naczelniczka wydziału spraw społecznych w żarskim Ratuszu, do urzędu wpłynęło 168 wniosków. Mieszkańcy Żar wnioskowali o zakup łącznie 237 ton, każdy wniosek to ok. 1 lub 1,5 tony.