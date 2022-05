Wełna w Żarach. Jedno z pięter dawnej fabryki trzeba było rozebrać, trwa budowa nowego. Wkrótce będą tutaj mieszkania

Na terenie dawnej fabryki Wełna powstają mieszkania, które mają być oddane do użytku jeszcze w tym roku. Ekipa budowlana musiała się zmierzyć do tej pory m.in. z zagrażającym zwaleniem kominem, który trzeba było częściowo rozebrać. Niedawno okazało się, że piętro w jednym z budynków także trzeba rozebrać, ze względu na jego stan techniczny. Właśnie trwa odbudowywanie piętra na nowo. Prace na terenie dawnej fabryki rozpoczęły się w 2020. Do użytku ma zostać oddanych 71 mieszkań.