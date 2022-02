Wełna w Żarach. w dawnej fabryce trwa budowa mieszkań, tak to miejsce wygląda dziś Aleksandra Łuczyńska

Na terenie dawnej fabryki wkrótce powstaną mieszkania. W naszej galerii zobaczycie zdjęcia aktualne i te z grudnia 2020 roku. Wełna Żary Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Na terenie Wełny przy żarskim Podwalu trwa budowa mieszkań. Prace ruszyły w połowie 2020 roku, zimą tego samego roku odwiedziliśmy teren budowy. Co zmieniło się do tego czasu? Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda Wełna dziś, jak było ponad rok temu. Obecnie, jak informuje inwestor, trwa przygotowanie do ocieplania wnętrz budynku, z kolei na parterze są już stawiane ściany działowe.