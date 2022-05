Więcej policjantów w Lubsku. Centrum, blokowiska, okolice zbiorników wodnych mają być bezpieczniejsze

Czy w Lubsku będzie bezpieczniej? Wkrótce zadba o to grupa funkcjonariuszy ze Szkoły Policyjnej w Pile. 23 policjantów przyjechało do Lubska 19 maja, by wspierać tutejsze służby. Jak informują urzędnicy więcej patroli zapowiedziano w newrlagicznych punktach miasta. Centrum, blokowiska, okolice Biblioteki - Centrum Kultury, ulicy Staffa, blokowisk. Taką potrzebę miał zgłosić burmistrz po licznych sygnałach od mieszkańców. Akcja ma mieć cykliczny charakter.