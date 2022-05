Wielki sukces biegaczy z żarskiego Ekonoma. Zostali mistrzami województwa!

Drużyna biegaczy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w pięknym stylu wywalczyli złoty medal w biegu na dystansie 4x400 metrów i zostali Mistrzami Województwa Lubuskiego.

-Wielkie dla Was, pokazaliście charakter, wolę walki i to że tworzycie wspaniałą drużynę. Jestem z Was mega dumny- powiedział opiekun złotych chłopaków, Tomasz Górski.