Wielkie saneczkowanie na słynnej górce w Żarach. Największą radochę mają w końcu dzieciaki

Śnieg zaczął padać w Żarach już w sobotnie popołudnie, w nocy napadało go sporo. Nie są to jeszcze wielkie śnieżyce, które zapowiadają synoptycy, ale sanki można już wyciągać z piwnic i garaży.

I tak właśnie zrobiła zgraja dzieciaków, która w niedzielne popołudnie wybrała się na słynną górę w parku miejskim w Żarach. Od lat to jedno z najbardziej popularnych miejsc do saneczkowania w mieście i nie ma się co dziwić. Zobaczcie, jaką radochę mają dzieciaki ze zjeżdżania!