Wielkie ściganie tuż za granicą lubuskiego. Cykl Kaczmarek Electric MTB po raz pierwszy w Polkowicach!

Jak wygląda trasa?

Trasa wyścigu będzie zróżnicowana i nie pozwoli na nudę osobom, które planują start w Polkowicach. Podczas jednej pętli (ok. 23,5 km) trzy razy podjedziemy pod tak zwaną hałdę oraz przejedziemy się odcinkiem, który daje kolarzom dużo frajdy – „Dołami Adama”. Jest to sekwencja następujących po sobie kilku wzniesień, które każdy podjazd nagradzają szybką ścieżką w dół. Ogólny charakter trasy dobrze określa sformułowanie „Kryterium Leśne”. Wyścig zaczniemy na polkowickiej ścieżce zdrowia, a przepiękne tereny wokół stanowić będą jego główną arenę. Trasa po leśnych ścieżkach będzie dość szybka, a suma wzniesień jednej pętli to ok. 350 metrów.