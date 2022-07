Wieża zamkowa w Żarach doczeka się nowej elewacji. W ramach Polskiego ładu przyznano niemal milion złotych na remont zabytku

Będzie łatwiej

- Mamy obecnie tę łątwość w przygotowaniu do remontu, że po spaleniu wieży, mamy pozwolenie na jej odbudowę - przyznaje Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz Żar. - Procedury ruszą jeszcze w tym roku, obecnie mamy okres urlopowy, ale na pewno w najbliższym czasie rozpoczniemy działania w kierunku rozpoczęcie prac.

Jak podkreśla wiceburmistrz, miasto w ramach funduszy europejskich jest także na etapie przygotowania konkursu architektonicznego. Dotyczy on opracowania koncepcji adaptacji zamku na Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach. Samo przygotowanie projektu to koszt ok. 1,5 miliona złotych.