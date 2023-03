Wiosna na basenie w Kunicach. To miejsce jest rajem dla wędkarzy i miłośników spacerów i przyrody

- Na początku lat 70- tych nasz kompleks wygrał ogólnopolski konkurs organizowany przez rozgłośnię „Lata z Radiem” pod hasłem: Kąpiemy się bezpiecznie- wspomina Bogdan Klockowski, dawny kierownik basenu.- Dostaliśmy wtedy 50 tysięcy nagrody. W tym czasie w sezonie sprzedawaliśmy po 500 wejściówek, a kto nie miał pieniędzy na wstęp, mógł to odpracować w czynie społecznym. Tu podczas imprez poznaliśmy swoje żony, sympatie. To były wspaniałe czasy, kunicka huta inwestowała w basen, by ludzie nie topili się w okolicznych gliniankach.