Wiosna na zdjęciach od Czytelników z Żar i okolic. Pierwsze kwitnące kwiaty już pojawiły się w naszych ogrodach

Wiosnę kalendarzową przywitaliśmy w we wtorek 21 marca, astronomiczną w poniedziałek o godzinie 22.24, gdy Słońce przeszło przez punkt Barana. I choć oficjalnie jest już z nami, a chyba każdy czekał na nią z utęsknieniem, za oknami pogoda mało wiosenna. Jest cieplej, bo w żarach mamy ok. 12 stopni Celsjusza, ale niebo jest pochmurne i od czasu do czasu pada deszcz.