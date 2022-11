Wnioski o zakup węgla w urzędzie miasta Żary. Gdzie i kiedy można składać dokumenty

Są limity

Koszt węgla wynosi 2 tys. zł za tonę. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia do 31 kwietnia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony. Oznacza to, że łącznie jedno gospodarstwo domowe na okres grzewczy 2022/2023 może zakupić 3 tony węgla.

Gdzie złożyć wniosek o zakup węgla w Żarach

Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla? W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach powinna złożyć wniosek:

osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarach od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 15:00 (Punk Informacyjny- wejście A, stanowisko obsługi opłatomatu -wejście C, stanowisko – nr 6 BOM wejście „B”)

pocztą na adres: Urząd Miasta Żary, Pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę urzędu

Po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa wnioskodawca otrzyma stosowną informację. Informacja zostanie przekazana na podany we wniosku adres e-mail lub na wskazany nr telefonu, nie wcześniej niż po uprzednim otrzymaniu węgla przez miasto. Osoba, która otrzyma taką informację będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty za zakup węgla. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.