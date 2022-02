Wspaniała wiadomość! W Lubsku policja odnalazła, skradzioną 7 lat temu, zabytkową figurkę z mostu w Zasiekach

To nie był pierwszy raz

Nie była to pierwsza kradzież zabytkowej figurki w dawnym Forście-Berge. Rzeźba tkacza z tamtejszej fontanny znalazła się w Zielonej Górze. Dzięki pomocy czytelników Gazety Lubuskiej udało się odnaleźć figurkę, wieńczącą fontannę i ustalić jej powojenny „życiorys”. Okazało się, że w czasie rozbiórki Berge, tkaczem się zaopiekowano. Na tyle skutecznie, że stanął na terenie zielonogórskiej Polskiej Wełny. Stał na cokole za budynkiem. Gdy zbudowano tam market, zrobiło się takie zamieszanie, że byli pracownicy stracili figurkę z oczu. Nam udało się ustalić, że stoi w jednym z ogrodów na zielonogórskim Jędrzychowie.

Smutny koniec wielkiego miasta

Niewiele osób odwiedzających przygraniczne Zasieki wie, że przed 1945 r. była to tętniąca życiem dzielnica Forst, leżącego na drugim brzegu Nysy. Dziś z czasów dawnej świetności pozostały szczątki mostów, sterczące dwie betonowe latarnie i smętne resztki fontanny. Na przyczółkach mostu stała kamienna figura, właśnie ta, którą ktoś 7 lat temu ukradł.

Wszyscy byli oburzeni zuchwałą kradzieżą

Kradzież odbiła się szerokim echem w Polsce i Niemczech, pisała o tym prasa po obu stronach granicy, a sama rzeźba za sprawą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z procedurą trafiła do Krajowego Rejestru Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę niezgodnie z prawem.

Na stronie LWKZ widnieje komunikat:

W 2015 r. (przed dniem 08.07.2015 r.), w niewyjaśnionych okolicznościach, skradziono rzeźbę siedzącego mężczyzny, dekorującą przęsło uszkodzonego mostu – Lange Brücke, łączącego do 1945 r. dwie części miasta Forst (obecnie Forst w Niemczech i Zasieki w Polsce). Wykonana z piaskowca rzeźba dekorowała przęsło mostu Lange Brücke wzniesionego w latach 1921-23 według projektu architekta Rudolfa Oskara Alberta Kühna (zmarłego w Berlinie w 1950 r.). Mężczyzna (sukiennik?) przedstawiony jest w pozycji siedzącej z głową podpartą rękami wspartymi na niewielkim stoliczku (?). Postać ma na głowie czapkę, odziana jest w kaftan, na nogach ma wysokie buty o pofałdowanych cholewkach. Rzeźba ustawiona była nad prostokątną, piaskowcową tablicą fundacyjną z wyrytym napisem treści: „Lange Brücke / erbaut in Jahren 1921-1923 / unter Oberburgermeister Gründer / (…) Stadtbaurat Dr. ing. Kühn”. Warsztat brandenburski, modernizm, 1921-1923 r.