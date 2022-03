Wspaniałe artystki z Żar i okolic mają swoją wystawę w Salonie Wystaw Artystycznych. Sprawdź, kiedy można ją oglądać Aleksandra Łuczyńska

Niezwykła wystawa w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach. To Pasje, czyli niesamowite obrazy, fotografie, rzeźby lokalnych artystek z Żar i okolic. Wśród wielu pań, które aktywnie tworzą znalazły się takie, które malują od kilku miesięcy, ale też wiele lat i każda z nich jest wyjątkowa. Organizatorem wydarzenia jest Żarski Dom Kultury. W naszej galerii fotorelacja z wydarzenia. Wystawę można oglądać w SWA od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.