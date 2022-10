Wszystkim nauczycielom duuużo cierpliwości.Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Żarach[ZDJĘCIA, WIDEO] Małgorzata Fudali Hakman

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone jest co roku przez nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Święto to zostało ustanowione w 1972 roku.To 14 października 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dzień ten jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. Nie inaczej było w żarskim "Katoliku". Od najmłodszych do najstarszych uczniów wszyscy spieszyli, aby złożyć życzenia swoim pedagogom.