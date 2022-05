Wycieczki rowerowe do 19 km od Żar. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem z Żar

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Żar, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Żarach ma być 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Żarach ma być 22°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m

Rowerzystom z Żar trasę poleca Taz77

To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem.