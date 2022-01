Wymiana starego pieca na gazowy w Żarach. Kto i do kiedy może składać wniosek o dofinansowanie

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z dotacji?

Przyznaną kwotę dotacji można wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia grzewczego zasilanego gazem lub urządzeń wykorzystujących energię elektryczną do celów grzewczych, w tym pompy ciepła.

Na jaką kwotę dotacji mogę liczyć?

Dotacja przyznawana jest w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych:

a) dla osób fizycznych nie więcej niż 10 tys. zł brutto;

b) dla wspólnot mieszkaniowych nie więcej niż 20 tys. zł brutto.

5. Do kiedy trzeba zakończyć realizację zadania?

Do 15 października 2022 r.

Kiedy można przystąpić do prac związanych z wymianą ogrzewania?

Po podpisaniu umowy dotacji, ponieważ przy rozliczeniu dotacji uwzględniane będą tylko

te faktury/rachunki, których data wystawienie nie jest wcześniejsza niż data podpisania umowy o dotację. Ważne jest także to, aby rachunki/faktury były wystawione

na wnioskodawcę.

Czy mogę ubiegać się o dotację, jeżeli już wykonałem wymianę ogrzewania z węglowego na proekologiczne?

Niestety nie – nie ma możliwości otrzymania dotacji na już zrealizowane zadanie. Najpierw należy złożyć wniosek, a następnie – po podpisaniu umowy o dotację można przystąpić

do wymiany ogrzewania.

Kiedy otrzymam dotację?

Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.