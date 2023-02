Wynajem mieszkania w Żarach. Ceny czynszu, kaucji, zdjęcia lokali przeznaczonych do wynajmu

Wynajem mieszkania w Żarach. Jeśli szukacie okazji dla siebie, nie powinno być z tym problemu. Oferty wynajmu mieszkań w mieście nie brakuje. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki lub niewielkie, dwupokojowe mieszkania. Przy cenie najmu spore znaczenie ma przede wszystkim standard wykończenia oraz lokalizacja. Wielu najemców zwraca uwagę na wyposażenie w sprzęt AGD. Lodówka czy pralka to podstawowe sprzęty, które w większości wynajmowanych mieszkańcy już się znajdują, choć nie zawsze.

W takim przypadku właściciel lokalu powinien liczyć się z tym, że zainteresowanie może być mniejsze, niż w przypadku kompletnie wyposażonych nieruchomości. Część potencjalnych lokatorów woli lokale bez mebli. Ceny za wynajem w Żarach rozpoczynają się od ok. 1 tys. 200 złotych. Do tego trzeba doliczyć opłaty za czynsz oraz media. Do tego dochodzi kaucja, która jest zabezpieczeniem dla właściciela mieszkania, na wypadek zniszczeń lub problemu z płatnością. Najemca musi się liczyć ze sporymi wydatkami już na wstępie. Jeśli w grę wchodzi podpisanie umowy najmu okazjonalnego, trzeba ponieść dodatkowe koszty u notariusza.

Czytaj też: