Wysoka kara dla kierowcy jaguara, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na przejeździe kolejowym. To 1 tys. 500 zł mandatu

1 tys. 500 zł - taki mandat dostał kierowca jaguara, który w minioną sobotę doprowadził do kolizji z szynobusem. Jak podkreślają żarscy policjanci, mężczyzna miał ogromne szczęście.42 - latek nie odniósł obrażeń, uszkodzony został tylko przód osobówki. Do zdarzenia doszło w sobotę 17 grudnia, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pomiędzy Marszowem, a Kunicami Żarskimi. Jak informuje nadkom. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji, mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia, ukarany został mandatem karnym w wysokości 1 tys. 500 złotych.