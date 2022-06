Z Żar do Ochli jest blisko! W skansenie możecie odwiedzić szeptuchę! Pani Tereska sama zbiera zioła i przygotowuje z nich herbaty!

Najważniejsze jednak o czym powinniście wiedzieć to to, że pani Tereska wszystko robi własnymi rękoma. Sama zbiera zioła, by później stworzyć z nich wyjątkowe smaki herbat, konfitury, dżemy, syropy. Wyobraźcie sobie teraz, ile czasu trzeba na to poświęcić... Mało tego! Pani Zajmuje się także rękodziełem i ozdabia ziołami swoje wypieki... Trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby móc robić takie smakowe kompozycje, a ponieważ żadne słowa nie są w stanie oddać klimatu tego miejsca, koniecznie będąc w okolicy, wybierzcie się w to miejsce!