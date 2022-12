Zabójstwo w Żarach! Prokuratura przedstawiła zarzut sprawcy pobicia na śmierć w wigilię

Przypomnijmy co się wydarzyło

Nad ranem, 24 grudnia, w mieszkaniu przy Alei Wojska Polskiego 7 doszło do zabójstwa.

Jak poinformowała nadkomisarz Aneta Berestecka, rzecznik prasowy żarskiej policji: w mieszkaniu przy Alei Wojska Polskiego ujawniono zwłoki 38 letniego mężczyzny.

Prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia.

Na 27 grudnia, zaplanowano sekcję, która ma ujawnić przyczyny śmierci ofiary. Niestety wyników nie ma do teraz. rzecznik prokuratury okręgowej informuje, że wyniki będą prawdopodobnie już w nowym roku.

-Sprawca został tymczasowo aresztowany i postawiono mu zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym -informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zamiar ewentualny (zamiar wynikowy, łac. dolus eventualis) – ma miejsce, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to.

Nieoficjalnie wiadomo, że w mieszkaniu doszło do kłótni pomiędzy dwoma mężczyznami, którzy wspólwynajmowali mieszkanie przy Alei Wojska Polskiego 7 w Żarach. Sprawca pobił śmiertelnie swojego kolegę.