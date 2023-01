Zabójstwo żarskiego taksówkarza. Od tej zbrodni minęło wiele lat, do dziś nie odnaleziono sprawców

To było zabójstwo o, którym huczało całe miasto. Sprawa była poruszana nawet w programie telewizyjnym "Magazyn Kryminalny 997". Żarski taksówkarz został zamordowany, jego ciało znaleziono w jednym ze stawów w Drozdowie, niedaleko Żar. Był wtorek 27 sierpnia 1996 roku. Pan Andrzej, jeżdżący taksówką marki opel omega w kolorze bordo, realizował kursy dla klientów bliżej granicy z Niemcami. Feralnego wieczoru widziano go w Bronowicach niedaleko Łęknicy. Podobno w jego taksówce było dwóch pasażerów, których, jak miał powiedzieć, wiózł do Drozdowa.