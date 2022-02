Zabytkowy dwór w Lipinkach Łużyckich ma nowych właścicieli. To miejsce ma odzyskać dawny blask

- Dziś są to ruiny dawnego dworu, nie ma drzwi, okien, stropów, podłóg, przed nami bardzo dużo pracy. Najbliższe dwa, trzy lata przeznaczymy na porządkowanie tego terenu oraz kompletowanie dokumentacji i badań, oraz zabezpieczenie ruin - przyznają nabywcy. - Chcemy, żeby w przyszłości było to przyjazne środowisku miejsce dla nas, naszej rodziny, znajomych, przyjaciół, gdzie znajdziemy spokój, wyciszenie. Na pewno nie planujemy otwarcie tutaj żadnego hotelu, restauracji. Będzie natomiast sala pamięci, którą będą mogli odwiedzać okoliczni mieszkańcy, uczniowie szkoły. Znajdą się w niej m.in. artefakty, które być może znajdziemy podczas prac remontowych.

Nie będzie płotu, tylko współpraca

Jeden już się znalazł, to pordzewiały widelec z czasów przedwojennych z napisem "LIP". Z pewnością podobnych będzie znacznie więcej. Póki co, właściciele dworu zachęcają okolicznych mieszkańców, wielbicieli lokalnej historii do dzielenia się opowieściami o zabytku. - Może ktoś ma pamiątki, dawne zdjęcia, może zna anegdoty na temat dworu, chętnie je poznamy. Mieszkańcy już nas dopytują, czy mogą nadal spacerować po parku, nie mamy nic przeciwko temu. Nie będziemy tu stawiać płotu, czy znaków zakazu, chcemy by to miejsce nadal służyło lokalnej społeczności - podkreślają właściciele. - Nawiązaliśmy współpracę z Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Nasz Dwór został objęty patronatem Fundacji.