Zaćmienie Słońca w Żarach! To niezwykłe zjawisko astronomiczne będzie już dzisiaj! Małgorzata Fudali Hakman

Dzisiaj, we wtorek, 25 października księżyc częściowo zasłoni tarczę słoneczną. Zjawisko to jest jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych tego roku. Jeśli pogoda na to pozwoli, zaćmienie będzie można obserwować w całej Polsce.