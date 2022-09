Zajęcia w Żarskim Domu Kultury. Kreatywne pisanie, przygoda z filmem, a może malowanie? Każdy znajdzie coś dla siebie

Żarski Dom Kultury zaprasza do zapisów na zajęcia w sekcjach dla dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. To m.in. sekcja kreatywnego pisania, teatralna, teatru tańca, fotografii, flamenco dla dorosłych, filmu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zobaczcie koniecznie, gdzie można się zapisać, we wrześniu organizowane są pierwsze spotkania za zainteresowanymi. Szczegóły na plakatach.