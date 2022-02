W piątek, 11 lutego w Lubuskiem potwierdzono 1259 przypadków koronawirusa. W tej liczbie 1131 infekcji było u osób, u których wcześniej nie potwierdzono zakażenia oraz 128 infekcji, u osób, które już co najmniej raz były zakażone. W Zielonej Górze odnotowano 137 zakażeń, w Gorzowie - 126, w powiecie międzyrzeckim 105, żarskim - 103, świebodzińskim - 100, krośnieńskim - 99, żagańskim - 95, słubickim - 94, zielonogórskim - 92, gorzowskim - 87, nowosolskim - 72, strzelecko-drezdeneckim - 65, sulęcińskim - 45, wschowskim - 38, a w przypadku jednego zakażenia nie wskazano lokalizacji. Ponieważ liczba przypadków w regionie jest niższa niż w poprzedni piątek, gdy było ich 1331, wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 109,40 os. na 100 tys. mieszkańców. Zauważalnie wzrosła liczna osób hospitalizowanych. Teraz jest ich 458 (a w czwartkowym raporcie urzędu wojewódzkiego było ich 419). 17 osób jest podłączonych do respiratora. W całej Polsce potwierdzono 35 777 zakażeń, poinformowano też o 290 zgonach związanych z COVID-19. Jedenaście z nich było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z Zielonej Góry, trzy z powiatu zielonogórskiego, trzy z żarskiego i dwie ze świebodzińskiego. Czytaj również: Ile trwa kwarantanna i kto jej podlega?

Pixabay