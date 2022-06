Zamordowana zakonnica z Żar, Maria Edelburgis Kubitzki, zostanie beatyfikowana. To już w tę sobotę!

Kim była siostra Maria Edelburgis Kubitzki?

Juliana Kubitzki urodziła się 9 lutego 1905 na Górnym Śląsku w rodzinie wielodzietnej. Mając 24 lata, idąc za głosem powołania wstąpiław a 1929 do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Po zdobyciu uprawnień pielęgniarki, przełożone skierowały ją do placówki zakonnej w Żarach, gdzie była pielęgniarką ambulatoryjną. W latach 1935–1936 opiekowała się osobami starszymi we Wrocławiu, a następnie w 1936 powróciła do placówki w Żarach. Tam zastał ją tragiczny wybuch II wojny światowej.