Zapomniany cmentarz górników i ogromne mauzoleum ukryte w żarskim Zielonym Lesie. Kto i dla kogo zbudował te monumentalne budowle?

Kopalnie w Żarach i okolicy rosły jak grzyby po deszczu

Pomiędzy Kunicami, które wtedy były samodzielną miejscowością i Łazem w lesie powstała nawet elektrownia Łoza, która została uruchomiona w latach 90. XIX wieku. Wytwarzana tutaj energia elektryczna służyła m.in. do napędzania pomp odwadniających pobliską kopalnię Henryk oraz do zasilania kolei wąskotorowej służącej do transportu węgla, górników oraz mieszkańców okolicznych wsi.

Wybudował dla swoich górników

Miało być na długie lata

Kilkaset metrów dalej budowniczy mauzoleum(być może był to Friedrich Alfred Schiedt), obok huty, której był właścicielem, wybudował willę, w której mieszkał razem z rodziną.

Niestety nie ustalono kto był fundatorem Mauzoleum, bo nie zachowały się żadne dokumenty, które potwierdziłyby to w 100%.

Jak widać przedwojenni mieszkańcy tego regionu mieli ustalony porządek, a do wszystkiego co robili podchodzili solidnie i z przekonaniem, że robią to na wieki i że będzie to służyć następnym pokoleniom. Jak bardzo się pomylili, możemy się dzisiaj przekonać zwiedzając w okolicy miejsca, po których pozostały tylko wspomnienia i kupy gruzu.

Mauzoleum i cmentarz górników niedaleko Żar Małgorzata Fudali Hakman

Do mauzoleum można dojechać od strony Kunic, od ulicy Niepodległości albo od miejscowości Łaz.