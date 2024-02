Żarska Odzieżówka, czyli niezapomniane Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Żarach. Wielu mieszkańców miasta pracowało tu do emerytury Aleksandra Łuczyńska

Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego przez kilkadziesiąt lat dawały pracę setkom, jeśli nie tysiącom, mieszkańców Żar. Zajmowały się głównie produkcją odzieży damskiej i męskiej. W szczególności płaszczy, które na owe czasy, zadawały szyku i były absolutnym "must have" dla każdego, kto chciał być z modą na czasie. Zerknijcie do naszej galerii, zobaczcie archiwalne zdjęcia ze słynnej żarskiej Odzieżówki.