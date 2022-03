Żarski deptak pełen ludzi. Takich tłumów nie było tutaj od dawna, mieszkańcy w końcu poczuli wiosnę

W sobotę 12 marca wzdłuż ulicy Chrobrego czy Podchorążych oraz Śródmiejskiej zrobiło w końcu się tłoczno. Mieszkańcy w końcu poczuli wiosnę i to widać. Wiele sklepów przy deptaku przeżywa kryzys. Handel już dawno przeniósł się do galerii w innych częściach miasta.

Ulica Podchorążych i tłumy w centrum Witold Mazurkiewicz

Jakby tego było mało, zaledwie dwa lata temu sklepy przez kilka miesięcy były zamknięte z powodu pandemii. Sporo lokali w centrum jest do wynajęcia, zostali najbardziej wytrwali. Tłumy na deptaku do naprawdę rzadkość. Nawet dziś trudno mówić o tłumie, porównując to, jak kiedyś tłoczno tutaj bywało.