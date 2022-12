Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy w niedzielę. Zobaczcie, co się działo ostatniego dnia imprezy

Niedziela to ostatni dzień, trwającego od piątku, Żarskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Przez trzy dni w Rynku koło Ratusza można było kupić świąteczne ozdoby, miody, wędliny, słodkie ciasta, rękodzieło. Były także warsztaty artystyczne w Salonie Wystaw Artystycznych, podczas których każdy miał okazję wykonać swój wianek świąteczny.

Można było także wspomóc kiermasz, z którego dochód przeznaczono na leczenie Samuela Niedziałkowskiego. Były spotkania ze Świętym Mikołajem i występy lokalnych zespołów. W niedzielę w południe rozpoczęła się Wigilia Miejska. To pierwszy, tak duży Jarmark bez obostrzeń, od czasu wybuchu pandemii. Zajrzyjcie do fotogalerii, zobaczcie, co się działo w Żarach.