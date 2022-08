Żarskie obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem

- Powstanie Warszawskie było największą bitwą stoczoną przez polskie siły zbrojne w czasie II wojny światowej, okupioną największą ilością strat materialnych i niematerialnych. To nie jest wcale radosna rocznica, to była wielka tragedia. Zginęlo niemal ćwierć miliona ludności cywilnej. Powstańcy mierzyli się z frontowymi żołnierzami, nie była to walka, jak w otwartej bitwie, warunki były niezwykłę - mówił dr Krzysztof Kopciński, który wraz z bratem Zbigniewem, są przedstawicielami okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.