Żary-Osiedle i Grabik to dwa nowe przystanki kolejowe planowane przez Polregio na trasie do Zielonej Góry

Uwzględnione zostały tylko cztery propozycje. Przystanki w Żarach (osiedle), Grabiku, Łagowie i Czerwieńsku

- Chcieliśmy poprawić siatkę transportu kolejowego w Lubuskim – mówi dyrektor lubuskiego oddziału POLREGIO Krzysztof Pawlak, - Stąd te nasz - wspólnie z organizatorem przewozów - propozycje. Po opublikowaniu przez ministerstwo listy zadań, okazuje się, że większość naszych wniosków nie zostało uwzględnionych. Trzeba pamiętać, że to są inwestycje, prowadzone przez Polskie Linie Kolejowe. Uwzględniono lokalizacje: Żary Osiedle (nowy przystanek), Grabik (odbudowa przystanku), Czerwieńsk Południe (budowa przystanku), Łagów (modernizacja). Natomiast nie uwzględniono szeregu punktów w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., o które my wnioskowaliśmy zarówno do Programu przystankowego, do samorządu województwa czy innych programów PKP PLK. Przyglądamy się tej sytuacji i będziemy wnioskować do Zakładu Linii Kolejowych, o wyjaśnienie, co jest przyczyną odrzucenia tych postulatów.