Zaspawali słupki i postawili głazy. Dlaczego? W Siedlcu nad Nysą Łużycką było kiedyś przejście graniczne. Wiedzieliście o tym?

Most jest przeznaczony dla pieszych i rowerzystów i znajduje się na skraju Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Po niemieckiej stronie istnieje rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, ścieżki miały powstać także po polskiej stronie, aby ożywić ten region. Niestety do dzisiaj nic się w tej sprawie nie dzieje.

W Siedlcu, a po niemieckiej stronie w Zelz, było kiedyś drogowe przejście graniczne. Po wejściu w życie traktatu z Schengen(21 grudnia 2007) zostało zlikwidowane, ale już rok później 5 września 2008 otwarto nowy most przez Nysę Łużycką.

Nie można przejechać autem

Za to w 2017 roku na wniosek jednego z niemieckich radnych, po niemieckiej stronie tuż przy wjeździe na kładkę ustawiono dwa głazy. Zaspawano też słupki, które opuszczano, gdy przejeżdżały tamtędy służby – np. strażacy czy pogotowie.

Dlaczego?

Podobno Polacy masowo łamali zakaz wjazdu na most samochodami i korzystali z krótszej drogi do Niemiec. Jak twierdzili mieszkańcy Zelz kładką uciekali też złodzieje aut i sprzętu rolniczego. I tak most zamiast łączyć zaczął dzielić.

Tak wyglądał most zaraz po oddaniu do użytkowania i po zablokowaniu wjazdu. Małgorzata Fudali Hakman

Dzisiaj można przejechać kładką tylko rowerem albo przespacerować się na własnych nogach.