Zbiórka dla Aliny Pleban z Żar zakończona wielkim sukcesem. Najbliżsi ogromnie dziękują za wielkie wsparcie

To wielka akcja zakończona sukcesem. W ciągu dwunastu dni udało się zebrać ponad 111 tysięcy złotych na Siepomaga.pl, do tego licytacje na grupie i ogromne wsparcie dla Aliny Pleban. Żaranka, dla której zorganizowano zbiórkę jest już w Kluczborku, w prywatnej klinice. W chwili, gdy to piszemy (wtorkowy poranek) operacja wycięcia guza trwa. Jej koszt to 95 tysięcy złotych. Jeszcze na początku września ta kwota dla rodziny pani Aliny była tylko marzeniem, dzięki zbiórce, ogromnemu wsparciu ponad 1.200 osób, to marzenie stało się realne. Teraz pozostaje tylko trzymanie kciuków za powrót do zdrowia.