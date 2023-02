Zbiórka dla Matyldy z Olbrachtowa pod Żarami. Jest już cała potrzebna kwota! Rodzice dziękują wszystkim zaangażowanym w pomoc

Błyskawiczna pomoc

Ponad dwa tygodnie temu zorganizowano zbiórkę na pokrycie kosztów leczenia. Cel to 50 tysięcy złotych. I udało się, w tak krótkim czasie zebrano całą potrzebną kwotę z górką. Jak podkreśla Adria Markulak, mama dziewczynki, to by się nie udało, gdyby nie zaangażowanie osób, których nawet nie zna. To pani Agata i Ewa, które na specjalnej grupie zorganizowały licytacje na rzecz Matyldy. Wielu darczyńców wpłacało pieniądze bezpośrednio na konto. Rodzice Matyldy dziękują wszystkim za pomoc.