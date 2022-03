Zbiórka dla Ukrainy w Żarach. Folwark Zamkowy jest za mały na ilość darów, wkrótce zmieni się miejsce ich przyjmowania

Od niemal dwóch tygodni trwa zbiórka darów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Ilość darów, jak trafiła do Folwarku Zamkowego przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ogromnej większości jest to odzież, która oczywiście jest potrzebna uchodźcom, ale pod warunkiem, że jest w dobrym stanie i są to rzeczy faktycznie przydatne do użycia. Obecnie żarski oddział PCK apeluje o to by nie przynosić darów innych, niż środki opatrunkowe.