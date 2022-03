Zbiórka dla Ukrainy w Żarach. Oddział PCK w Żarach wstrzymuje przyjmowanie darów rzeczowych

Mieszkańcy Żar i okolic pokazali wielkie serca, darów, które dostarczono do Folwarku Zamkowego jest już tak wiele, że ich przyjmowanie zostało wstrzymane. Obecnie można dostarczać jedynie środki opatrunkowe, bo tych nigdy nie jest za dużo. Na Ukrainę z Żar trafiło do tej pory aż 260 kilogramów środków opatrunkowych, które są tak potrzebne naszym wschodnim sąsiadom.

Wydawanie darów dla uchodźców odbywać się będzie w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.