Zbiórka na Dom Samotnej Matki w Żarach. Potrzebna jest żywność, środki czystości, pościel, koce czy farby do malowania ścian

- Niedawno odwiedził nas mężczyzna, przywitał się, ale nie rozpoznałam go w pierwszej chwili. Okazało się, że był u nas, jako chłopiec, to był jego pierwszy dom. Teraz urodziło mu się dziecko i chciał odnaleźć miejsce, w którym dorastał. Zapamiętaliśmy go, bo zawsze się od wszystkich uśmiechał, mamy nawet jego zdjęcia - opowiada D. Ławniczak. - Przyszedł akurat w chwili, kiedy się zastanawiałam, co dalej. On powiedział, że chce pomóc, zostawił 300 złotych. Dla nas każda pomoc jest na wagę złota i zawsze wspiera nas patron św. Brat Albert.