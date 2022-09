Zbiórka na pomoc w ratowaniu zdrowia Aliny Pleban. Żaranka walczy z glejakiem, za kilka dni czeka ją operacja

Pani Alina od ponad dwóch lat walczy z podstepną chorobą, to glejak, nowotwór mózgu. Wielopostaciowy, agresywny i złośliwy. Dwa lata temu udało się go zoperować, a pani Alina po wielu miesiącach leczenia i rehabilitacji, wróciła do swoich pasji - muzyki, gotowania, działki i rodziny. Niestety, choroba wróciłą z podwójną mocą. Glejak zaatakował osiągając dwukrotnie większe rozmiary. Dla pani Aliny, jej rodziny i przyjaciół to cios, ale wszyscy wierzą, że chorobę znowu uda się pokonać. Za kilka dni żarankę czeka kolejna operacja.