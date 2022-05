Zdecydowanie najlepszy kebab w Żarach? Zobacz ranking lokali z kebabem w naszym mieście, które wysoko oceniają sami klienci

Najlepszy kebab w Żarach? Musicie zobaczyć ten ranking. Przygotowaliśmy go na podstawie ocen internatów w Google. W naszym zestawieniu znalazły się lokale serwujące kebab w Żarach, które są oceniane najwyżej. Warto poznać te miejsca, jeśli lubicie dobrze zjeść.

Kebab, czyli opiekane, siekane mięso podane z dużą ilością warzyw w cienkiej picie, polane obficie sosami. To danie można podawać na wiele sposobów, jeśli ktoś nie lubi mięsa w bułce, może zjeść je na talerzy, np. z frytkami. Może być w wersji łagodnej, ale i ostrej. Średnia cena za kebab to ok. 24 złotych.