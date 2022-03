Zielony Las i trzy wieże wiosną. Zapraszamy na spacer! Drzewa zaczynają się zielenić

Zielony Las to niewątpliwie przyrodnicza perełka w Koronie Wzniesień Żarskich okalająca miasto Żary. Spacer po Zielonym Lesie

Trzy wieże w żarskim lesie

Niepisanymi symbolami Zielonego Lasu są trzy wieże: kamienna, z czerwonej cegły i stalowa. Bardzo ważnym elementem rekreacji są ścieżki turystyczne. Zielony Las ma dla nas bardzo wiele do zaoferowania. To tutaj można pogłębić i poszerzyć wiedzę z zakresu geografii, geologii, przyrody, literatury i historii. Zielony Las to także miejsce zdrowego i aktywnego wypoczynku wśród otaczającej przyrody.