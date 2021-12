Zima na targu przy ul. Lotników w Żarach. Sypnęło porządnie śniegiem i zrobiło się bardzo klimatycznie Aleksandra Łuczyńska

Zasypało warzywa i owoce, wielu handlowców zrezygnowało z wystawiania towarów, ale i tak warto było przyjść na targ. Na placu przy ul. Lotników w Żarach zrobiło się bardzo klimatycznie, w piątkowy poranek w mieście wciąż sypało śniegiem. To pierwszy, tak duży, atak zimy w tym półroczu, za dwa tygodnie święta i może będą białe. Na targu, jak to w grudniu, kupicie m.in. kapustę kiszoną, grzyby suszone, miody, ale też sporo ozdób świątecznych. Zajrzyjcie do naszej galerii.