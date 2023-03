Zima nie odpuszcza. Żary zasypane śniegiem, choć to już niemal połowa marca i wszyscy czekaja na wiosnę

Tegoroczna zima należy do wyjątkowo upartych. Kiedy wszyscy chcielibyśmy już witać wiosnę, rozpocząć prace w ogródkach, za oknem wciąż biało. Śnieg od kilku dni, na zmianę, to prószy, to topnieje. Choć krajobraz w bieli prezentuje się pięknie, większość z nas takich obrazków ma już dosyć.

- Dopiero co pojawiły się pierwsze kwiaty, chciałoby się już pojechać na działkę, zacząć prace, a tu ciągle zima. W tym roku jest wyjątkowo długa, wszyscy mają dosyć, humory nie dopisują, jest szaro i ponuro - mówi pani Maria z osiedla Moniuszki.

W najbliższych dniach lepiej nie będzie, w nocy z czwartku na piątek w Żarach można się spodziewać opadów deszczu temperatura w dzień ma wzrosnąć do ok 10 °C

Mapa pogodowa na żywo: