Zima w obiektywach naszych Czytelników. Zobaczcie zdjęcia z Żar, ale także z różnych zakątków kraju i świata Aleksandra Łuczyńska

Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia zimowej scenerii za oknem i nie zawiedliśmy się. Co prawda, nie wszędzie jest tak biało, jak w Żarach, ale zima nie odpuszcza niemal w całym kraju i nie tylko. Dodstaliśmy od Was widoki z okien z wielu zakątków Polski i z zagranicy. Dziękujemy za zdjęcia i zapraszamy do galerii.